Polonia Słubice wygrała dreszczowiec na szczycie IV ligi. Pogromy w Konotopie i Jasieniu

Mecz godny ligowego hitu

Pojedynek Ilanki Rzepin z Osiedle Sady Polonią Słubice zapowiadał się interesująco nie tylko ze względu na fakt, iż są to derby powiatu. Drużyny te zajmują bowiem dwa pierwsze miejsca w tabeli IV ligi i przed spotkaniem wiele mówiło się, że jego wynik może mieć duży wpływ na walkę o awans. Mecz z pewnością nie zawiódł kibiców, dostarczając im ogromu emocji.

Lepiej w spotkanie weszli gospodarze, ale to słubiczanie otworzyli wynik – w 15 minucie po kontrataku dokonał tego Jakub Świder. Rzepinianie szukali sposobu na odpowiedź i w 26 minucie Mateusz Stefanowicz wyrównał widowiskowym strzałem od słupka. Na początku drugiej odsłony Ilanka poszła za ciosem i po golu Kacpra Lewitzkiego na 2:1 mogło się wydawać, że ma rywala w garści. Wtedy jednak rzepinianie sami wyciągnęli rękę do przeciwnika – najpierw w 71 i 73 minucie dwie błyskawiczne żółte kartki obejrzał Franciszek Borsa, a chwilę później jeden z obrońców Ilanki sprokurował rzut karny, zagrywając piłkę ręką. „Jedenastkę” wykorzystał Oliwier Begier, ale na remisie się nie skończyło. W doliczonym czasie gry starszy z klanu Begierów, Przemysław, strzelił na 3:2 dla Polonii, doprowadzając słubickich kibiców do euforii.