Dodatkowe miejsca do parkowania motocykli w Zielonej Górze. Czy to dobry pomysł?

Parkowanie w Zielonej Górze. Co z motocyklami?

Brak miejsc parkingowych to jeden z większych problemów kierowców w Zielonej Górze, zwłaszcza wieczorami, kiedy wszyscy wracają do domówi i szukają miejsca do zostawienia auta.

Z prośbą o wyznaczenie miejsca do parkowania motocykli przy wjeździe na stację benzynową, od strony osiedla Pomorskiego, mieszkańcy zwrócili się do radnego Jacka Budzińskiego.

– Dotychczas właściciele motocykli parkują na miejscach dla samochodów, dlatego wnioskodawcy proponują wyznaczenie specjalnego miejsca/miejsc i oznaczenie ich znakiem parking tylko dla motocykli – wyjaśnił w interpelacji złożonej do magistratu radny Budziński.

Mieszkańcy zaproponowali cztery potencjalne lokalizacje tego typu miejsc parkingowych, po obu stronach wjazdu na teren stacji paliwowej.