Jeszcze jeden wiadukt do remontu w Zielonej Górze. Robót drogowych znów nie zabraknie | WIDEO

– Kierowcy w Zielonej Górze, niestety nie odpoczną w tym roku – potwierdza obawy Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta Zielona Góra.

Po tym, jak zamknięty został wiadukt w ciągu ul. Zjednoczenia, przez kilka tygodni w mieście panowały olbrzymie korki. Zresztą, w ubiegłym roku nie brakowało prac na ulicach, związanych z budową inteligentnego systemu sterowania ruchem oraz z inwestycją Zielonogórskich Wodociągów.

Roboty odbywały się w wielu częściach miasta jednocześnie. Jasne już jest, że 2024 rok, nie będzie dla kierowców łatwiejszy.

– Są środki, które już wcześniej otrzymaliśmy na remonty istniejących dróg w mieście. I tak naprawdę w tym roku będzie główne spiętrzenie tych prac. To nie będą wielkie przebudowy, to bardziej kwestie remontowe – zaznacza K. Staniszewski. – Ale prace te wymagają, szczególnie w przypadku napraw nawierzchni jezdni, pewnych ograniczeń. Będziemy starali się wykonywać prace na zasadzie tzw. wahadła, żeby ruch odbywał się jednym pasem ruchu, ale to zawsze powoduje utrudnienia.