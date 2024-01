Dramat psa w gminie Lubsko. Jego łańcuch ważył ponad kilogram, zwierzę mieszkało w fatalnych warunkach, odebrano je właścicielce

Zabranie psa to ostateczność

Na dworze temperatura grubo poniżej zera, tymczasem zwierzę mieszkało w budzie, której stan woła o pomstę do nieba. Jakby tego było mało, był na łańcuchu, który potem zważono - 1,1 kg. Tyle to niewielkie zwierzę dźwigało na swojej szyi. Pies został odebrany właścicielce. Jak podkreśla M. Drosik, gdyby była szansa zmiany postępowania, mogłoby zostać, bo odbieranie zwierząt to ostateczność. W tym przypadku nie było innego wyjścia. Niestety, do podobnych przypadków dochodzi często.