Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Stal znów trzecia. Falubaz tym razem ostatni

Rozkręca się faza ćwierćfinałowa Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. W środę 16 czerwca rozegrano już drugą rundę tych rozgrywek. Niestety, nie zakończyła się ona po myśli lubuskich drużyn.

Grupa Polmotor Stal Gorzów drugi kolejny dzień rywalizowała na swoim domowym torze w grupie IV. O ile we wtorek w ostatniej serii żółto-niebiescy wypuścili zwycięstwo (a później także drugie miejsce) z rąk, o tyle w środę trzecia lokata to było maksimum ich możliwości. Powód? Do pierwszego swojego startu nie wyjechał Oskar Paluch, a później 15-latek został wycofany z zawodów. Poza tym wyraźne problemy z szybkością w swoich motocyklach miał Kamil Nowacki, który nawet nie wygrał żadnego biegu. Efekt? Już na starcie ćwierćfinałowej rywalizacji młodzieżowcy Stali znaleźli się w trudnym położeniu. Do półfinałów awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej z czterech grup, a gorzowianie po dwóch z ośmiu rund już mają dwupunktową stratę do rywali z Wrocławia.