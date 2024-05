Drużynowy bieg w szczytnym celu. Biegacze z Lubuskiego też mogą pomóc

Opłaty startowe na pomoc potrzebującym

Pobiegniesz - pomożesz

Aby dołączyć do akcji i 8 września pobiec z wybranego miejsca na świecie, należy zebrać firmową sztafetę i zarejestrować ją na stronie: www.bieg.pbr.pl, wybierając formułę biegu (np. bieg wirtualny). Zawodnicy mogą wybrać dowolną trasę w terenie lub pokonać 4 kilometry na bieżni, bez presji oraz we własnym tempie. Po zakończeniu biegu wystarczy pochwalić się swoim wynikiem poprzez stronę organizatora. Udział w Poland Business Run to świetna okazja do integracji pracowników i współdziałania w celu pomocy potrzebującym.