Dzień Babci i Dziadka w Kadłubii pod Żarami. Takiej imprezy nie było tutaj od kilku lat

Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, Dzień Dziadka - 22 stycznia. Z tej okazji w świetlicy wiejskiej w Kadłubii już w sobotę zorganizowano specjalną imprezę. - Mieliśmy kilka lat przerwy, ostatni Dzień Babci i Dziadka świętowaliśmy jeszcze chyba przed pandemią - przyznaje Elwira Wentlant, sołtys Kadłubii. - Postanowiliśmy to nadrobić. We wsi dużo imprez organizowaliśmy z myślą o najmłodszych, ale warto też pamiętać o seniorach. Dzisiejsza okazja to także możliwość wsparcia chorego Samuelka Niedziałkowskiego, który wymaga rehabilitacji.