Dzień z mundurowymi w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Klenicy. Brali w nim udział policjanci z Krosna Odrzańskiego i nie tylko

Niedawno odbyło się kolejne przedsięwzięcie, związane z placówką w Klenicy. Tym razem mundurowi zaprosili dzieci i ich opiekunów do swoich jednostek, gdzie przygotowali dla nich moc atrakcji.'

Spotkanie w komendzie policji w Krośnie Odrzańskim

Następnie dzieci rozpoczęły zwiedzanie komendy i skorzystały z przygotowanych niespodzianek. W trakcie spotkania z technikiem kryminalistyki zobaczyły urządzenia wykorzystywane do wykonywania zdjęć sygnalitycznych oraz daktyloskopii, zapoznali się z wyposażeniem walizki, którą technik zawsze ma przy sobie na miejscu zdarzenia, a także posłuchały na temat rodzajów śladów, metod ich ujawniania i zabezpieczania. Po teorii przyszedł czas na praktykę. Mając do dyspozycji różnego rodzaju proszki i pędzle, sami szukali pozostawionych na kartce czy też słoikach odbitek linii papilarnych.

Gdy już wszyscy zrobili sobie pamiątkowe odciski palców, głos zabrał policjant Wydziału Ruchu Drogowego, który zaprezentował sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy w codziennej służbie oraz pokazał, jak wygląda kierowanie ruchem drogowym przez policjanta. Dzieci mogły obejrzeć między innymi laserowy miernik prędkości, urządzenia do badania stanu trzeźwości, narkotestery oraz miernik przejrzystości szyb. Dużo radości dała dzieciom możliwość przymierzenia kamizelki, którą policjanci drogówki zakładają do służby oraz sprzętu wykorzystywanego do zabezpieczenia imprez masowych.