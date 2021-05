Dziurawe drogi krajowe w Lubuskiem? Według danych GDDKiA w naszym regionie jest najgorzej w Polsce

W opinii wielu mieszkańców naszego regionu sieć dróg w Lubuskiem w ciągu ostatniej dekady uległa znacznej poprawie. Ostatni raport o stanie technicznym dróg nadzorowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nie pozostawia jednak złudzeń, przed nami wciąż jest wiele do zrobienia. Nasze województwo wypadło w tym zestawieniu najgorzej w całej Polsce... Jakie są tego przyczyny?

Posłanka Kucharska-Dziedzic: Niewiele ponad połowa jezdni nie budzi zastrzeżeń W ostatnim czasie posłanka Anita Kucharska – Dziedzic Lewicy zapoznała się z raportem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącym stanu technicznego dróg w Polsce, które znajdują się pod nadzorem tej instytucji. - Twarde dane jasno wskazują, że z tymi drogami najgorzej jest właśnie w Lubuskim, gdzie tylko niewiele ponad połowa jezdni nie budzi zastrzeżeń! Te informacje niestety nie są dla mnie zaskoczeniem. Pokrywają się one z tym, co dociera do mnie od mieszkańców w apelach o poselską interwencję. Tylko w kwietniu zajmowałam się problemami z lubuskimi odcinkami dróg o numerach 132, 138, 156, 160, 278, 294 czy 350 – twierdzi Kucharska-Dziedzic. Wideo: Ambitne plany GDDKiA. Co najmniej 385 km oddanych nowych dróg w Polsce w 2021 roku

I zwraca jednocześnie uwagę na inną kwestię. – Za każdym razem, gdy ktoś pyta o stan dróg w Lubuskiem to w odpowiedzi słyszy, że mamy przecież S3 oraz autostradę. Teraz wyraźnie widać, że jest to fikcja. Co więcej, ten obraz zakłamywał inną smutną rzeczywistość. W mojej opinii największy problem w województwie mamy z drogami lokalnymi. Jeśli weźmiemy pod uwagę, brak odpowiedniej liczby połączeń autobusowych, brak połączeń kolejowych, fatalny stan wielu dworców i przystanków to naprawdę mamy do czynienia z wykluczeniem komunikacyjnym części miejscowości. To jest problem, z którym zmierzyć się powinna zarówna strona rządowa jak i poszczególne samorządy – twierdzi posłanka Lewicy.

Problem jest droga krajowa nr 18? Każdego roku GDDKiA opracowuje raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych, który jest później podstawą do panowania m.in. remontów i modernizacji konkretnych odcinków drogowych. - Faktycznie drogi krajowe w województwie lubuskim pod kątem stanu technicznego zajmują w raporcie ostatnie miejsce, jednocześnie przez autorów raportu wskazana została przyczyna tej sytuacji – tłumaczy Anna Jakubowska, starszy specjalista w zielonogórskim GDDKiA.

Możemy przeczytać tam, że „na terenie oddziału w Zielonej Górze przyczyną tej sytuacji jest m.in. kilkudziesięciu kilometrowy odcinek jednej z jezdni drogi krajowej numer 18 (docelowo autostrady). Stanowi on ponad 5 proc. długości dróg na terenie oddziału.”

- Obecnie cały 70-kilometrowy odcinek, jest w trakcie przebudowy. Po jej zakończeniu uzyskamy poprawę stanu technicznego drogi z poziomu krytycznego do bardzo dobrego. Wówczas statystyki znacznie się zmienią – przekonuje Jakubowska.

Remonty dróg prowadzone w Lubuskiem GDDKiA podkreśla ponadto, że każdego roku modernizuje drogi w naszym województwie. - Obecnie w trakcie realizacji, oprócz wspomnianej DK18, mamy remonty i przebudowy o łącznej wartości ponad 73 mln zł. Na kolejne o wartości ok 190 mln zł jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetargi. Na etapie przygotowania są przebudowy drogi nr 22 (Kostrzyn - Gorzów - granica województwa), drogi nr 27 (od węzła na DK18 do Zielonej Góry), drogi nr 24 (Wałdowice – Skwierzyna – gr. woj.) oraz szereg mniejszych – wylicza Jakubowska. Nasze województwo wypadło w tym zestawieniu najgorzej w całej Polsce Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska Oprócz tego GDDKiA zamierza wkrótce podpisać umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Strzelec Krajeńskich, a w przyszłym roku ogłosić przetarg na realizację obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. W planach na najbliższe lata są także obwodnice: Krosna Odrzańskiego, Dobiegniewa, Przytocznej oraz Wschowy. Wszystkie wymienione inwestycje znalazły się na liście podstawowej Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.

Czy S3 oraz A2 spełniają swoją rolę? Czy potrzeba nam nowych planów rozwoju sieci drogowej? - W naszej ocenie drogi szybkiego ruchu na terenie lubuskiego (S3 relacji północ-południe, A2 z zachodu na wschód), na chwilę obecną, spełniają swoją funkcję – mówi Anna Jakubowska. - DK18 po zakończeniu przebudowy również będzie. Natomiast punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i w myśl tej starej prawdy, każdy pewnie widzi to po swojemu. My patrzymy pod kątem kompletności i funkcjonalności sieci drogowej. Wybudowanie i zmodernizowanie ekspresówek i autostrad nie oznacza jednak, że nasza rola w modernizowaniu i rozwijaniu sieci dróg krajowych się zakończy. To proces ciągły, który musi podążać za zmieniającymi się potrzebami – podkreśla nasza rozmówczyni.