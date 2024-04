Dziwna roślina opanowała zielonogórski park. Wynurza się z ziemi tylko na dwa tygodnie

Pasożyt bez liści

Łuskiewnik różowy nie jest objęty ochroną, ale w Lubuskiem występuje niezmiernie rzadko. Pojawia się tam, gdzie trafi na odpowiednie warunki do życia. Dobrze się czuje w zacienionych miejscach, gdzie jest dużo wilgoci i pod dostatkiem wybranych gatunków drzew. Częściej można go spotkać na południu kraju.

Ciekawostką jest, że roślina nie ma żadnych zielonych części. W związku z tym nie jest zdolna do fotosyntezy. W zielonogórskim parku pasożytuje na olszy czarnej, w innych częściach kraju wybiera też leszczynę, buki czy świerki. Mimo to spełnia niezwykle pożyteczną rolę. Przyczynia się do ochrony trzmieli, dla których jej pyłek kwiatowy stanowi pożywienie, gdy wokół nie ma zbyt wielu kwitnących roślin.

Botaniczny dziwoląg daje znać o swoim istnieniu wczesną wiosną, kiedy zakwita. Bladoróżowe kwiaty utrzymują się kilkanaście dni. Tyle czasu musi wystarczyć na zapylenie ich przez owady. Gdy tych brakuje z powodu chłodnej lub deszczowej aury, łuskiewnik staje się rośliną samopylną.