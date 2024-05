Elena Tsineke, grecka rozgrywająca AZS AJP zostaje w Gorzowie!

- Zdecydowałam się kontynuować moją sportową podróż w Gorzowie, ponieważ miałam niesamowicie pozytywne doświadczenie i wiele nauczyłem się w swoim pierwszym sezonie tutaj. Naprawdę wierzę, że jest to najlepsze miejsce dla mojego rozwoju jako koszykarki i osoby oraz dalszego wyznaczania wyższych celów i standardów. Trenerzy są wyjątkowi i naciskają na mnie, aby dać z siebie wszystko, a to motywuje mnie do pracy. Jestem im bardzo wdzięczna za pierwszy sezon i nie mogę się doczekać kolejnego - powiedziała Elena Tsineke po podpisaniu kolejnego rocznego kontraktu.