Gorzowskie koszykarki najpierw zdobyły srebro, teraz będą uczyły dzieci

W najbliższy wtorek, 16 kwietnia, gorzowskie maluchy będą miały wyjątkową okazję do poznania koszykówki. Lekcję wuefu poprowadzą bowiem w Arenie Gorzów wicemistrzynie Polski: Wiktoria Kuczyńska, Gabriela Lebiecka, Ewelina Śmiałek, Weronika Steblecka i Karolina Matkowska. Będzie również Agnieszka Szott, która jest trenerką Małej Akademii AZS AJP Gorzów, objętej klubowym programem "Nauka, Sport, Przyszłość". Będzie to również wyjątkowy czas do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z pucharem i srebrnym medalem za wicemistrzostwo Polski.