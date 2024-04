Falubaz rozbił Stal Rzeszów w sparingu. Teraz na torze plandeka i oczekiwanie na dobrą aurę

Stal: Marcin Nowak 5+1 (1, 2*, 1, 1), Krystian Pieszczek 5 (0, 3, 0, 2), Mateusz Świdnicki 0 (0, 0, -, 0), 4 Anze Grmek (1, 1, 1, 0, 1), Peter Kildemand 5 (1, 1, 1, -, 2), Wiktor Rafalski 1 (0, 0, 0, 1*), Bartosz Curzytek 2 (2, 0, 0), Jakub Poczta 1 (0, 1, d)

Po sparingu powiedzieli:

Piotr Protasiewicz (dyrektor sportowy):Chodziło o to, by zawodnicy pokręcili parę kółek. Mieliśmy mieć rozłożoną plandekę, ale podjęliśmy ryzyko i chłopcy potrenowali. Do niedzieli już nie ma możliwości trenowania. Uważam, że dobrze się stało, że trochę potrenowaliśmy. Nie patrzę na punkty, to nie jest sprawa najważniejsza. Przyjadą trochę inni zawodnicy. Pojeździli jednak wszyscy i juniorzy i zawodnicy U-24. Zależało mi na tym, by potrenował Janek Kvech i wszystko posprawdzał. Dla niektórych było to potrzebne.