Festiwal Rabatów, Maciej Orłoś z książkami, iluzjonista i wiele innych atrakcji. To wszystko w sobotę z okazji 10-lecie ZGranej Rodziny

Festiwal Rabatów z Partnerami ZGranej Rodziny w sobotę w hali CRS

Na jubileuszowych targach wystawi się 28 partnerów. Przygotowali oni wiele ciekawych warsztatów, zabaw, animacji oraz konkursów dla dzieci i całych rodzin. Oprócz zajęć plastycznych partnerzy również przygotowali atrakcyjne rabaty i zniżki na swoje produkty i usługi.

ZGrana Rodzina zaplanowała warsztaty z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, odbędzie się specjalna edycja Koła Fortuny – ulubionej zabawy beneficjentów programu. Do zdobycia będą nagrody w postaci nowych gadżetów ZGranej Rodziny. Nie zabraknie malowania twarzy oraz urodzinowych tatuaży.Pojawi się także trefa relaksu z leżakami i strefa zabaw dla dzieci. Na stoisku ZGranej Rodziny będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Imprezę poprowadzi Roman Awiński, a gościem specjalnym będzie Maciej Orłoś. Znany dziennikarz ma na koncie kilka książek o dzieciach i dla dzieci, pełnych jego przemyśleń o współczesnej rodzinie. Będzie zatem okazja, by poznać bliżej Macieja Orłosia i jego „rodzinne doświadczenia”.

Nad magicznymi siłami zapanuje znany z programu Mam Talent – Maciej Kulhawik. Charyzmatyczny artysta zabierze gości festiwalu w krainę pełną sztuczek i nieodgadnionych zjawisk.

Każde stanowisko partnera programu to wiele ciekawostek. By niczego nie przeoczyć, wszystko śledzić będą kamery, z których obraz zobaczymy na dużym telebimie.