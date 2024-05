Festyn charytatywny w Lipinkach Łużyckich. Uczestnicy pomogli Natalii Bobrowskiej, która zmaga się z nowotworem

- Kiedyś, gdy byłam w potrzebie, Natalia mi pomogła, powiedziała, że dobro wraca. Kiedy ona zachorowała, pomyślałam, że teraz to jej trzeba pomóc - opowiada pani Paulina, która wraz z koleżanką Ulą zainicjowały pomysł festynu charytatywnego dla Natalii Bobrowskiej. Mieszkanka Lipinek Łużyckich zmaga się z chorobą nowotworową, ogromną szanse daje jej leczenie, którego miesięczny koszt to aż 6 tysięcy złotych.

Za zdrowa na refundację

- Lek jest refundowany dla osób z rozległymi przerzutami, mówiąc krótko, dla NFZ jestem jeszcze za zdrowa - mówi Natalia Bobrowska, bohaterka imprezy, którą zorganizowano w Lipinkach Łużyckich w sobotnie popołudnie. - Trudno mi wyrazić to, co czuję, bo ilość osób, które chcą mi pomóc jest ogromna. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy tu przyszli i chcą mnie wspierać - mówi.

Mnóstwo atrakcji

W organizację imprezy zaangażowali się pracownicy Urzędu Gminy oraz nowo powstałego stowarzyszenia Aktywni Lipinki. - To był impuls, na pomysł wpadła Paulina i Ula, my dołączyliśmy do pomocy. Cieszymy się, że możemy pomóc - mówi Ewa Spyra ze stowarzyszenia. Imprezę poprowadził Marek Morżak, na scenie można było zobaczyć m.in. pokaz Pole Dance Żary, zespół Diabolinki z Drożkowa, pokaz karate czy boksu dziecięcego. Przyjechali także motocykliści z klubu Boxer, była grochówka ugotowana przez strażaków z OSP, loteria fantowa,

