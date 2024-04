Filharmonia Zielonogórska zyskała profesjonalny chór! Właśnie dziś, jego członkowie pokazali na co ich stać, za nami pierwszy jego występ

Pierwszym publicznym utworem chóru FZ był "Welcome spring" -Andy'ego Becka. Nie zabrakło także akcentu irlandzkiego (Red is the rose), hebrajskiego (Love songs) oraz utworów polskich m.in. "Zielono mi" - Jana Ptaszyna Wróblewskiego czy "Kołysanki" - Jana Adama Maklakiewicza.

Jarosław Wnorowski