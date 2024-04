Światowej sławy kwintet dęty "LutosAir Quintet" odwiedził Filharmonię Zielonogórską. Muzycy zagrali program pełen muzyki polskiej

Światowa kariera

W swoim wciąż poszerzanym repertuarze ma m.in. muzykę najnowszą – po raz pierwszy w Polsce zaprezentował szereg mniej znanych utworów należących do literatury światowej oraz wziął udział w prawykonaniach dzieł wielu polskich kompozytorów, w tym Nikoli Kołodziejczyka, Wojtka Blecharza, Pawła Hendricha, Paula Preussera, Nikolet Burzyńskiej, Miłosza Wośki, Mikołaja Majkusiaka, Marcina Stańczyka czy Rafała Augustyna.

To jeden z najbardziej aktywnych i wszechstronnych polskich zespołów instrumentów dętych, który powstał w 2013 roku. Występował na najważniejszych polskich festiwalach, takich jak „Warszawska Jesień”, „Wratislavia Cantans”, „Muzyka na szczytach”, „Poznańska Wiosna Muzyczna”, „Jazztopad”, „Gorczycki Festiwal”, „Szalone Dni Muzyki”, a także koncertował w Anglii, Niemczech, Egipcie i w Danii.

Kwintet na płycie

Dyskografia zespołu obejmuje kilka albumów, na których znalazła się muzyka XX i XXI wieku. Najnowsza płyta zespołu: „5 [+2]” została nominowana do Fryderyka 2023 w kategorii „Album Roku - Muzyka Współczesna”. Tworzą go muzycy oraz soliści Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.