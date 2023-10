Filharmonie zapraszają na ciekawe koncerty w ten weekend. Czeka nas festiwal smyczkowy, sonaty skrzypcowe i muzyka filmowa dla seniorów

Dźwięki smyczków

Filharmonia Zielonogórska zaprasza w piątek (30.09) do sali kameralnej, o godz. 19 na inaugurację 32. edycji Festiwalu Smyczkowego. Wystąpi aż trzech solistów: Jakub Jakowicz (skrzypce), Maciej Kułakowski (wiolonczela) oraz Paweł Wakarecy (fortepian), a także Orkiestra Symfoniczna FZ pod batutą Daniela Smitha. W programie koncertu znajdą się: uwertura koncertowa „Hebrydy” op. 26F. Mendelssohna-Bartholody’ego, koncert C-dur na skrzypce, wiolonczelę i fortepian op. 56- L. van Beethovena i II symfonia c-moll op. 15 –m - I.F. Dobrzyńskiego. O ile pierwsze utwory są bardzo znane i często wykonywane to symfonia powstała w okresie powstania listopadowa, a utwór zdobył II. nagrodę na konkursie muzycznym organizowanym przez Gesellschaft der Musikfreunde w Wiedniu. Twórca zawarł w niej idee narodowe, a niemal wszystkie tematy oparte są na rytmice polskich tańców narodowych. Trzecia część symfonii jest oparta na „Polonezie Kościuszkowskim”, a czwarta to krakowiak, w którym przewija się znana melodia „Albośmy to jacy, tacy”. Z kolei skrzypek wieczoru – Jakub Jakowicz to syn słynnego Krzysztofa Jakowicza, pod kierunkiem którego studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie. Był również ostatnim uczniem Tadeusza Wrońskiego. Skrzypek koncertuje od 11. roku życia. Grał ze wszystkimi czołowymi polskimi orkiestrami. Jest także laureatem wielu prestiżowych konkursów w kraju i za granicą.