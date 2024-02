Gala Sportu Lubuskiego 2024. Marcin Biernacki z Żagania, biegając, pokonuje swoje słabości

Marcin Biernacki jest osobą, która dobitnie pokazuje, jak przezwyciężać swoje słabości. Żaganianin jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym, ale nie przeszkadza mu to w realizowaniu swojej pasji jaką jest sport, a w szczególności bieganie. Regularnie bierze on udział w zawodach biegowych nie tylko w województwie lubuskim. Jego ciężka praca została doceniona przez czytelników Gazety Lubuskiej, dzięki którym zajął trzecie miejsce wśród najpopularniejszych sportowców województwa.

– Dla mnie jest to ogromna radość, ogromna satysfakcja. Tym bardziej, że pierwszy raz zostałem nominowany w Plebiscycie Gazety Lubuskiej – mówił Marcin Biernacki. – Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować mieszkańcom powiatu żagańskiego i również tym, którzy oddali na mnie głos i mnie wspierali. Przede wszystkim mojej kochanej rodzinie, a w szczególności dziewczynie, która też mnie bardzo wspiera w bardzo trudnych momentach sportowych i jestem jej za to bardzo wdzięczny.

39-latek ma za sobą intensywny rok. – 25 biegów w ciągu roku to jest, uważam, bardzo duże osiągnięcie. Dopóki zdrowie pozwoli to postaram się, żeby kolejne lata były jeszcze lepsze niż poprzedni rok – powiedział żaganianin i dodał, że plany na kolejny rok są równie okazałe. – Pierwszy bieg mam w marcu – Cross Żagański o Puchar Wielkiej Ucieczki, później jest Szprotawska 10, Bogatyńska 10. W każdym miesiącu jest jakiś bieg. Postaram się do nich jak najlepiej przygotować. Dla mnie sukcesem jest już to, że dobiegam do mety, cały i zdrowy przede wszystkim i że pokonuję swoje słabości. To jest dla mnie ogromny sukces i bardzo się z tego cieszę.