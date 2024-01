Gala Sportu Lubuskiego 2024. Alfa Gorzów drużyną roku. „Takie wyróżnienie smakuje podwójnie”

– Właśnie dlatego, że jest to sport niszowy, nie tak popularny w Polsce, to takie wyróżnienie smakuje podwójnie – mówi prezes klubu Sebastian Żabski. – Bo przecież województwo lubuskie to przede wszystkim piłka nożna, żużel, koszykówka; dyscypliny, które odnoszą duże sukcesy na arenie krajowej czy jak pan Darek Maciejewski [trener koszykarek AZS-u AJP Gorzów – red.] nawet w pucharach europejskich. Wyróżnienie Alfy Gorzów w takim towarzystwie to jest naprawdę wielki sukces.