Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.05

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Grabice: 16, od 20 do 27A, 31, 32A, 47, 59, 62, 64, 65, 65a, ośrodek zdrowia, szkoła, boisko sportowe, kościół, świetlica, działki nr: 46/1, 94/2. 23.05 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Zielona Góra: ulice Armii Krajowej 1, Długa 36, Łużycka od 6 do 22D, działka 164/25, Punkt Usługowy R2/803/JN/2002, Tablica informacyjna Przystanek 225, Sucharskiego 16, 17, 18, 18A, działka 164/23 24.05 od godz. 8:30 do 15:00

miejscowości Babimost: ul. 1 Maja 18, 19, 19A, Wolsztyńska od 32 do 44 (parzyste), działka 539 28.05 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Babimost: ul. 1 Maja 18, 19, 19A, Wolsztyńska od 32 do 44 (parzyste), działka 539 27.05 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Zielona Góra: ulice Łokietka 4, 4A, Piękna od 1 do 12A, Siemiradzkiego 4, 6, 8, 10 27.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zielona Góra: ulice Racula - Kalinowa od 9 do 21 (nieparzyste), działka 286/1 bramownica S-3 L120 C-1, działki 341/43, 342/5, stacja meteo S-3, Racula - Ruciana 6, Racula - Świerkowa 24.05 od godz. 9:00 do 13:00

miejscowości Zielona Góra: ulice Braniborska 20C, Glinianki 11, Lubuska 4, 6, Siemiradzkiego 12, od 13A do 17A, 26, 28, 28A 29.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Leszno Górne ul. Bolesławiecka 7 do 23b, działki 58/4, 64/4, 308/1, 310/17, 310/18, świetlica, Kolonia 13 do 17, Nowa 4, 4a, 5, Lipowa działki 310/11, 310/13, 310/17, 310/18, Szkolna 5, 5a, 6, działki 303/7, 314/1, 314/2, kościół, cmentarz, piekarnia, Wąska 1, 2 27.05 od godz. 8:00 do 12:00

Rudgerzowice: 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, od 16 do 21, 25, OSP, świetlica, działki nr: 65/5, 89/2. 27.05 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Tatarka ul. Modrzewiowa

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat słubicki

Urad: Leśniczówka, ul. Szosowa: 30, 31, 32, 34, działki nr: 2/4, 43/1.

28.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat żarski

Buczyny: cała wieś, Żarki Wielkie: działki nr: 154/3, 139, 228/3, ul. Fabryczna: 1, 2, 6, 8, 10, ul. Kościelna: 1, od 3 do 12, 15, 24, 28a, działka nr: 111, ul. Lipowa: 2, 3, 13, 15, ul. Wyzwolenia: od 1 do 6, działka nr: 91/2, ul. Zwycięstwa: od 1 do 11, 14, 14a, 14b, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, cmentarz, działki nr: 135/2, /3, 444/2, 150/3.

28.05 od godz. 8:30 do 10:30