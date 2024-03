Dawne Zakłady Mięsne w Przylepie w czerni i bieli. Tak wyglądała praca w jednym z największych w Europie zakładów przetwórstwa mięsa

Zakłady Mięsne w Przylepie

Tereny dawnych Zakładów Mięsnych Przylep zlokalizowane są w północno-zachodniej części miasta przynależąc do dzielnicy Nowe Miasto. Historia tych zakładów sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to szwedzka firma Byggproduktion AG postawiła imponujący kompleks przetwórstwa mięsnego. Uchodził on za jeden z największych tego typu obiektów w Europie i odegrał istotną rolę w produkcji mięsa w województwach zielonogórskim i gorzowskim. Jednak po upadku PRL zakłady zaczęły coraz bardziej tracić na znaczeniu, a ich sytuacja finansowa stawała się coraz gorsza, co doprowadziło do bankructwa w 1994 roku. [1]