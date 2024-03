Rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka obwodnicy Drezdenka

IV etap obwodnicy Drezdenka to inwestycja, która przebiega na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158. Łączna długość drogi, która ma tu powstać to 3,56 km. Wykonanie tego etapu pozwoli na wyprowadzenie ze ścisłego centrum znacznej części ruchu pojazdów kołowych, a w szczególności pojazdów ciężarowych. W chwili obecnej drogi wojewódzkie przebiegają w obrębie zwartej, często zabytkowej zabudowy, co powoduje, iż okoliczni mieszkańcy są narażeni na nadmierny hałas, emisję spalin, a budynki na drgania.