Gorączka sylwestrowej nocy? Tu w Lubuskiem znajdziesz pomoc lekarza w sylwestra i Nowy Rok

Nieczynne poradnie i rejestracja

Choroby i wypadki nie mają wolnego. Takie nieprzewidziane zdarzenia mogą się przytrafić się każdemu. Także w sylwestra i Nowy Rok. W tym czasie nieczynne będą na przykład poradnie specjalistyczne oraz rejestracja pacjentów w gorzowskim szpitalu. To oznacza, że nie umówimy się na przykład na długo odkładaną wizytę do laryngologa czy okulisty. Nie działa także szpitalne call center oraz administracja i inne jednostki które zwykle nie pracują całą dobę. Nie odbierzemy też wyników badań, bo zamknięty będzie punkt, w którym są one wydawane.