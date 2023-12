Sylwester 2023/2024 w Zielonej Górze. Będzie się działo w centrum, Lubuskim Teatrze i Filharmonii! A co dla najmłodszych?

Nieco starszych Lubuski Teatr zaprasza w sylwestrową noc o 19:00 na muzyczny spektakl "Słodkie lata 20.-30..." w reżyserii. Jana Szurmieja.

-„Słodkie lata 20.-30…” - te lata były w Polsce czasem prawdziwie słodkim, barwnym, rozśpiewanym, roztańczonym. Panie w długich rękawiczkach, powłóczystych sukniach zdobionych sznurami pereł i eleganccy panowie w smokingach czy frakach. Ludzie świętowali życie w rewiach i kabaretach, bawiąc się i ciesząc chwilą. Nigdy przedtem (ani też nigdy potem) życie nie miało tylu barw, odcieni i smaków, co w słodkich latach dwudziestych i trzydziestych… Zapraszamy Was w podróż do świata, który przeminął bezpowrotnie, ale wciąż rozbudza fantazję - informuje Lubuski Teatr.