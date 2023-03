Gorzów będzie miał własną edycję gry Monopoly. Mieszkańcy wybiorą, co znajdzie się w środku! Ile za nią zapłacimy? Kiedy premiera?

- Do tego, żeby wejść do gry, nie trzeba nas było długo namawiać. Zgodziliśmy się bardzo szybko – mówiła w środowe południe 15 marca Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w gorzowskim magistracie. Gorzów właśnie wszedł do gry Monopoly. To popularna gra planszowa, która uczy zarządzania finansami i biznesu. Co najmniej raz grał w nią chyba każdy z nas, a na stawianiu „domków” czy „hoteli” zbijał wirtualny majątek.