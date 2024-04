Bociany z Gorzowa mają już swoje gniazdo. Boćki poruszyły mieszkańców i urzędników

Bociany, które przed weekendem przyleciały do gorzowskich Janic, miały problem z uwiciem sobie gniazda. Ludzie poruszyli niebo i ziemię i już od wczoraj boćki mają gdzie mieszkać.

Ta historia chwyta za serce niemal każdego, kto o niej słyszy. A na jej szczęśliwy finał aż trudno się nie ucieszyć.

Zaczęła się ona jeszcze przed weekendem. Do gorzowskiej dzielnicy Janice, położonej nieopodal Warty, przyleciała grupa około dziesięciu bocianów i postanowiło się tu zadomowić. Część z nich znalazła sobie miejsce w okolicach ul. Krańcowej, jednak dwa boćki, które mają się ku sobie, postanowiły uwić gniazdo na słupie, który stoi u zbiegu ul. Warszawskiej z Sybiraków.

Gałęzie leciały ze słupa na chodnik

Niestety, wicie gniazdka szło im to topornie.

- Co przyleciały z jakąś gałązką, to ona im spadała na ziemię. One niemal płakały, że nie udaje się im uwić gniazda – opowiadała nam we wtorek 23 kwietnia Grażyna Oleksiak z okolicy.

Mieszkańcy Janic przez cały weekend z uwagą obserwowali, jak bociany radzą sobie z budową. I gdy w poniedziałek efekt wciąż był mizerny, zaczęli wydzwaniać, gdzie tylko się da, byle tylko pomóc bocianom. Dzwonili do zakładu energetycznego, do ochrony środowiska, także do naszej redakcji, poza tym zaczęli nagłaśniać sprawę w mediach społecznościowych. Z każdą kolejną krąg chętnych do wsparcia się rozszerzał.

Po sygnale od naszej Czytelniczki – Małgorzaty Witkowskiej – sprawę boćków opisaliśmy na naszym portalu internetowym, zainteresowaliśmy nią też urzędników. - Prezydent traktuje to jako dobry znak na rozpoczęcie nowej kadencji – mówił nam wczoraj rano Wiesław Ciepiela, rzecznik miasta.

Magistrat szybko skontaktował się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Ta z kolei z Eneą. I już przed południem szykowano pomoc dla bocianów. Oferowali ją także nasi Czytelnicy z południa regionu. Jeden z nich, Jacek Jurkowski z okolic Żar, sam zaoferował gniazdo dla boćków.

Co za szybka reakcja!

Gdy we wtorek byliśmy na skrzyżowaniu, które wybrały sobie bociany, wydawało się, że może nie być szczęśliwego zakończenia. Gniazdo nie było skończone, mnóstwo gałązek leżało na chodniku, a bocianów nie było. Nasz reporter zaczął nawet myśleć, że boćki może zrezygnowały z budowy gniazda i poleciały w inne miejsce. Szybko okazało się jednak, że było wręcz przeciwnie.

Jeszcze przed wybiciem południa, kilka minut po naszym przybyciu do gorzowskich Janic, przy ul. Sybiraków zaparkował podnośnik Enei. Jej pracownicy mieli już ze sobą platformę na gniazdo i zabrali się za jej montaż. Cała operacja – łącznie ze zdjęciem gałęzi, a następnie ponownym ich rozłożeniem na platformie – zajęła kilkanaście minut.

- Mam nadzieję, że bociany przylecą, zdziwią się, że mają gniazdo i będą klekotać z radości – mówiła nam wtedy Anna Porzelska, która przyglądała się montażowi platformy dla boćków. - Przylecą. Jakby co, to mogą się częstować żabami, które są w stawku koło mego domu – mówiła z uśmiechem Alicja Burdzińska, która mieszka przy skrzyżowaniu i gniazdo bocianów widzi ze swojego ogrodu. Kilka minut później okazało się, że miała rację. Gdy mieszkańcy zaczęli rozchodzić się w swoje strony, rozniósł się klekot, na niebie pojawiły się dwa bociany i szybko wylądowały w „bocianim M2”.

- Niedługo pewnie będą małe. Sama widziałam, jak te boćki się kochają – mówiła A. Burdzińska, która nie mogła się nacieszyć z przylotu ptaków.

- Jest duża radość, że tak pięknie się to skończyło. Bocianów nie było tutaj od lat. Oby zostały jak najdłużej – mówili nam mieszkańcy. Czytaj również:

