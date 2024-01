Gorzów chce przedłużyć ścieżkę wzdłuż Kłodawki. Masz uwagi? Powiedz o nich urzędnikom

Jakie są plusy, a jakie minusy?

W związku z planowanym przebiegiem ścieżki, niektórzy boją się, że na jej budowie za bardzo ucierpi zieleń wzdłuż Kłodawki. Inni zwracają uwagę, że ścieżka będzie prowadziła z Gorzowa do Kłodawy, choć z miasta do pobliskiej wsi od lat prowadzi już jedna droga rowerowa.

Są też pozytywy przebiegu ścieżki. Jej rozbudowa ma sprawić, że będzie łatwiejszy dojazd rowerem z centrum Gorzowa do Kłodawy. Poza tym może powstać infrastruktura dla kajakarzy. Gorzowskie stowarzyszenie EuroJumelages od kilku lat zwraca uwagę na to, że Kłodawka to rzeczka idealna do spływów. Teraz jest w planach przygotowanie ramp i stopni, by można było z kajakiem zejść do rzeczki.