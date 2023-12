Kiedy przedłużą ścieżkę wzdłuż Kłodawki? Gorzów podaje datę

Ta ścieżka to jedna z bardziej malowniczych tras w mieście. Nic więc dziwnego, że jest bardzo popularna wśród spacerujących czy jeżdżących na rowerze. Ścieżka na razie ma 2,5 km, ale za parę lat może być ponad dwa razy dłuższa. Magistrat chce ją bowiem rozbudować aż do granicy miasta z gminą Kłodawa. Dziś ścieżką można przejść i przejechać od skrzyżowania ul. Składowej i Garbary aż do willi zmarłego w 1992 Edwarda Jancarza przy ul. Chodkiewicza.

Pomysł utworzenia trasy spacerowej wzdłuż rzeczki do granic miasta nie jest nowy. Mieszkańcy – także na naszych łamach – proponowali to jeszcze zanim urzędnicy zaczęli myśleć o pierwszym odcinku ścieżki. Teraz jednak ma się on w końcu zmaterializować.

Ścieżka wzdłuż Kłodawki. Na razie projekt

Co będzie przy ścieżce wzdłuż Kłodawki?

Co już wiemy o drugim odcinku ścieżki? Jego koncepcja znana jest od kilku lat. Nowy odcinek ma mieć długość około 3,6 km, a po dojściu do terenu Kłodawy, trakt ma się łączyć ze ścieżką istniejącą na terenie miejscowości. Ma to zachęcić mieszkańców Kłodawy do tego, by wybierając się do Gorzowa sięgnęli po rower zamiast samochodu. Pozwoli to też rowerzystom w miłych okolicznościach przyrody dojechać z Gorzowa do Kłodawy. Istniejąca od wielu lat ścieżka rowerowa do podgorzowskiej wsi biegnie wzdłuż z coraz bardziej ruchliwej wylotówki z miasta.