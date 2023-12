Tak będzie biegła ścieżka wzdłuż Kłodawki. W Gorzowie i Kłodawie będzie miała długość 5,2 km

Znany jest już przebieg kolejnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. Na terenie Gorzowa będzie miała prawie 3,5 km. Kolejne 1,7 km wybuduje u siebie gmina Kłodawa.

Podczas ostatniej sesji rady miasta przyjęta została uchwała dotycząca przeznaczenia pieniędzy drugi etap ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. Ma on zostać zbudowany od ul. Chodkiewicza (gdzie kończy się zbudowany kilka lat temu odcinek) do granic miasta z gminą Kłodawa. A przyjęta na sesji uchwała zabezpiecza pieniądze na przygotowania do ogłoszenia przetargu wykonanie.

Jak przebiegać będzie ścieżka? Wstępny przebieg znamy z programu funkcjonalno-użytkowego, który przez ostatnich kilka miesięcy był przygotowywany przez gorzowską firmę „InterProjekt”. Kilka dni temu trafił on do Gorzowskich Inwestycji Miejskich, które będą odpowiadały za tę inwestycję. W przebiegu trasy może jeszcze zajść korekta. Tak ma przebiegać ścieżka wzdłuż Kłodawki. Gorzowskie Inwestycje Miejskie/InterProjekt Ostateczny przebieg potwierdzi projekt, który zostanie przygotowany na podstawie właśnie przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego (kosztował on 150 tys. zł, miasto dostało na niego pieniądze z urzędu marszałkowskiego).

Przebieg ścieżki w Gorzowie

Drugi odcinek ścieżki wzdłuż Kłodawki – tylko na terenie Gorzowa - ma mieć łącznie 3 495 metrów. Jak widać na mapce dotyczącej inwestycji, nowy odcinek ścieżki początkowo ma biec po zachodniej stronie Kłodawki (czyli tej od strony ul. Kazimierza Wielkiego). Tak będzie od ul. Chodkiewicza mniej więcej do wysokości I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Puszkina. Tu ścieżka będzie przechodziła przez jeden z trzech mostów nad Kłodawką na drugi brzeg rzeczki. W okolicy domu generalnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego ścieżka zbliży się do ul. Wyszyńskiego i wzdłuż niej – od strony Piasków – będzie szła do mostku nad Srebrną za rondem na wysokości szpitala. Tam ścieżka odbije w lewo i – już z dala od drogi – będzie szła w kierunku granicy miasta z gminą Kłodawa.

Przebieg ścieżki w Kłodawie

Na granicy Gorzowa ścieżka się nie zakończy. Kolejne 1,7 km traktu Kłodawa wybuduje bowiem u siebie. Trasa będzie biegła zachodnim skrajem osiedla Marzeń, następnie skręci w prawo i wzdłuż wąwozu zostanie pociągnięta do głównej drogi przez Kłodawę. Kto więc za kilka lat nową ścieżką będzie się wybierał z Gorzowa do Kłodawy, to z nowego traktu wyjedzie rzut kamieniem od jeziora.

Kajakarze walczyli, walczyli i wywalczyli

Co ważne, przy okazji budowy ścieżki powstanie też infrastruktura dla kajakarzy. Od kilku lat stowarzyszenie EuroJumelages organizuje spływ Kłodawką, by zwrócić uwagę, że rzeczka może służyć kajakarzom. I to skierowania światła na Kłodawkę pewnie przyniesie efekt. Wzdłuż Kłodawki mają powstać m.in. rampy i stopnie, po których będzie można zejść z kajakiem do rzeczki.

Kiedy zrobią ścieżkę?

W przyjętej uchwale dotyczącej ścieżki gorzowscy urzędnicy zapisali, że w 2025 ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę. Miasto chce podzielić ją na dwie części – od Chodkiewicza do północnej ronda Barlineckiego u dołu Górczyńskiej i od ronda do granic miasta. Budowa ścieżki w Gorzowie zacznie się od tej drugiej części. W tym samym czasie swoją część ścieżki planuje budować Kłodawa.

Po zbudowaniu całości, ścieżka wzdłuż Kłodawki będzie miała długość około 7,7 km. Już istniejący odcinek pomiędzy ul. Składową a Chodkiewicza będzie tym samym „zaledwie” 1/3 całej ścieżki.

O nowym odcinku ścieżki gorzowscy urzędnicy chcą porozmawiać z mieszkańcami. 25 stycznia o 17.00 w sali sesyjnej urzędu miasta przy ul. Sikorskiego 4 odbędzie się spotkanie informacyjne. Będzie na nim też projektant, który jest autorem programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki. Mieszkańcy będą go więc mogli zapytać o szczegółowe rozwiązania dotyczące traktu.

