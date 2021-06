Gorzów. Podwyżka za parkowanie wraca na sesję. Będzie drożej, ale nie za bardzo?

Podwyżka opłat za parkowanie w Gorzowie była jednym z bardziej gorących tematów pierwszych miesięcy tego roku. Uchwała dotycząca strefy płatnego parkowania była już nawet wpisany do porządku obrad marcowej sesji rady miasta. Gdy kilka dni przed nią został upubliczniony jej projekt, w mieście zawrzało. Protestowali i mieszkańcy i część radnych. Co im się nie spodobało?

Godzina miała być za 4 zł

Miasto - mówiąc w skrócie - chce, aby w centrum piesi oraz komunikacja miejska byli ważniejsi od kierowców. Chce też doprowadzić do większej rotacji samochodów w strefie płatnego parkowana. Te cele chce osiągnąć podniesieniem opłat za parkowanie. Abonament dla mieszkańców, których kamienice czy bloki są w strefie, miałby wzrosnąć z dzisiejszych 120 zł do 400 zł rocznie. Z kolei przedsiębiorcy czy mieszkańcy spoza strefy mieliby płacić za rok już nie 999 zł, a... 3 tys. zł. Oprócz tego był pomysł na podniesienie stawki za parkowanie przez kwadrans z 50 groszy do złotówki czy z 2,5 zł do 4 zł za godzinę.