Obrady rady miasta Gorzowa będą wyglądać inaczej? "Musimy mądrze wydać każdą złotówkę"

- Tylko wyobraźnia będzie ograniczała nasze pomysły – mówił prezydent. - Musimy mądrze wydać każdą złotówkę – mówił nowy przewodniczący rady miasta. Ta kadencja zapowiada się ciekawie.

Rozpoczęła się nowa kadencja samorządu. W Gorzowie będzie ona historyczna. Oto bowiem urzędujący prezydent znajdzie się w sytuacji, gdy w radzie miasta jeden z klubów będzie miał większość. Z jednej strony będzie więc Jacek Wójcicki, który właśnie rozpoczyna trzecią kadencję prezydentury. Z drugiej strony będzie Koalicja Obywatelska, która w 25-osobowej radzie będzie miała trzynastu przedstawicieli.

- To pozytywnie wybuchowa mieszanka gwarantuje wyjątkowość tej kadencji – mówił Robert Surowiec, który został nowym przewodniczącym rady miasta (był już nim w latach 2014-2016). - Gratulując panu prezydentowi wygranej i wyboru, chcę podkreślić, że będzie miał wymagającego partnera w postaci rady miasta. W słowie wymagający i partner widzę jednak szansę, a nie zagrożenie – mówił nowy przewodniczący rady. Przy okazji zapowiadał, jak będą wyglądać obrady w nowej kadencji. Przez ostatnie lata sesje rady miasta, w których prezydent miał najwięcej radnych, były spokojne i przy okazji szybkie, bo wiele spraw było już dogadanych przed sesją. Teraz prawdopodobnie temperatura obrad się podniesie.

"To pieniądze naszych mieszkańców"

- Przed nami niesamowita szansa i mam na myśli nie tylko otoczenie polityczne, ale i możliwość pozyskania olbrzymich pieniędzy. Chociaż mówi się, że damy i dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, to ja tu takich rozmów oczekuję dużo. Musimy mądrze wydać każdą złotówkę. To pieniądze, które należą do naszych mieszkańców – mówił R. Surowiec.

- Mam nadzieję, że ta kadencja, z punktu widzenia obywateli, będzie kadencją spokojną, ale bardzo pracowitą – mówił z kolei prezydent Wójcicki. - Tak jak przewodniczący podkreślił, przed nami pewna szansa, Szansa na dobrą współpracę, dlatego cieszę się bardzo z tak uznanego składu rady. Mam nadzieję na dobrą współpracę. Mam nadzieję, że będziemy wspólnie budować wszelką koalicję na rzecz naszego miasta. Tak naprawdę poprzeczka, którą poprzedni rząd postawił, była bardzo wysoko. Jestem pewien, że w takiej konstelacji będziemy w stanie ją bardzo dużo podnieść – mówił dalej prezydent na sesji.

Tuż przed nią, w rozmowie z dziennikarzami, zapowiadał, że do końca czerwca powinny zakończyć się rozmowy z Koalicją Obywatelską na temat współpracy pomiędzy obydwiema stronami. Jak już wspominaliśmy we wczorajszym wydaniu GL, nie jest wykluczone, że dojdzie do zmiany na stanowisku któregoś z wiceprezydentów. Kto z jego zastępców miałby jednak ewentualnie pożegnać się ze stanowiskiem, aby zrobić miejsce dla kandydata wskazanego przez Koalicję? Wójcicki, jak mówił nam przy okazji zaprzysiężenia, nie rozważa. Zmiany – jeśli nie w fotelach wiceprezydentów, to być może na stanowiskach dyrektorów wydziałów – są jednak nieuniknione.

- Na pewno jakieś odświeżenie będzie – mówił tajemniczo prezydent Gorzowa. - Mam nadzieję, że to będą bardzo dobre lata dla Gorzowa. To czas, w którym tylko nasza wyobraźnia będzie ograniczała nasze pomysły. Liczę na dobrą współpracę. Teraz ostro bierzemy się do pracy – mówił do radnych na sesji.

