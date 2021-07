Gorzów. Sąd okręgowy utrzymał wyrok na właściciela furgonetki antyaborcyjnej

- Mimo, że ten wyrok uważam za krzywdzący i niesprawiedliwy, to go przyjmuję. Nie pozostaje mi nic innego, jak go zaakceptować - mówił nam w czwartek 1 lipca Kazimierz Sokołowski (godzi się na podanie nazwiska). W południe gorzowski sad okręgowy podtrzymał w mocy wyrok, jaki w marcu zapadł na niego w sądzie rejonowym. Chodzi o furgonetkę antyaborcyjną, którą Sokołowski postawił 12 lutego zeszłego roku przed szpitalem przy ul. Dekerta.

To spór o słowa?

Kazimierz Sokołowski to znany przedsiębiorca, ale też obrońca życia i wolontariusz fundacji Pro - prawo do życia. Półtora roku temu fundacja dowiedziała się oficjalnie od szpitala, że w latach 2015-2019 dokonano w lecznicy czterech legalnych aborcji. Na przyszpitalnym parkingu Sokołowski (dla niego aborcja to zabójstwo) ustawił więc samochód dostawczy, na którym pojawiły się banery: „W gorzowskim szpitalu wojewódzkim zabijają dzieci nienarodzone”.