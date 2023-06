Gorzów świętuje 766-lecie. Będzie urodzinowy tort i wiele atrakcji!

766. rocznica założenia Gorzowa przypada w niedzielę 2 lipca, ale swoje kolejne urodziny miasto będzie obchodziło przez dwa weekendowe dni. Urodzinowe impreza odbywać się będzie na placu między Wałem Okrężnym a Wartą. W sobotę o 19.00 rozpocznie się tu koncert orkiestry Dziubek Band, z którą wystąpią: Kuba Badach, Liroy, Maria Sadowska, No Logo, Marta Kołodziejczyk. Na miejsce warto tu jednak przyjść znacznie wcześniej, bo stoiska gastronomiczne zostaną otwarte co najmniej kilkadziesiąt minut przed koncertem, będą też zbierane kartki z życzeniami dla miasta. Poza tym będzie wiele różnych atrakcji.

Urodzinowa fotobudka

Już od 18.00 czynne będą urodzinowe fotobudki. Jedna z nich będzie „klasyczna” czyli do robienia zdjęć, natomiast druga – foto budka 360 – będzie robiła filmiki. Z obu budek będzie można skorzystać do północy. I to za darmo!