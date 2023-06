Tylu świeczek nie zmieści żaden tort. Gorzów będzie świętował 766. urodziny. I to hucznie!

Drugiego lipca Gorzów będzie obchodził kolejną rocznicę założenia miasta. Z tej okazji przygotowano wielką biesiadę dla mieszkańców. Urodzinowa impreza potrwa dwa dni.

Zapraszam do wspólnej zabawy, bo to będzie wyjątkowe wydarzenie. Będzie tort, koncerty, stoły biesiadne. Będzie można też przyjść z własnym koszem piknikowym i rozłożyć się na błoniach. W takiej formie biesiadnej mamy zamiar bawić się do późnych godzin nocnych - zapowiada Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.