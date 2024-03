Gorzów szósty raz będzie walczył o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. 21 marca zaczyna trening

- Już po raz szósty przystępujemy do rywalizacji w Rowerowej Stolicy Polski. Zaczynamy treningiem, który kończy się 21 maja – mówi Dawid Kuraszkiewicz z wydziału sportu w gorzowskim magistracie. Ten trening to zachęta do tego, by już od początku wiosny zacząć jeździć na rowerze, aby od 1 do 30 czerwca wziąć udział w „kręceniu kilometrów” dla Gorzowa w ramach akcji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.