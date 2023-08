Gorzów też będzie miał swoje figurki? Mieszkańcy zdecydują

Wśród tzw. projektów twardych, czyli takich, po których zostaje ślad w przestrzeni, są w niej:

maszt na flagę państwową przy pomniki rotmistrza Witolda Pileckiego (skwer przy łaźni),

zestaw urządzeń do treningów biegów przeszkodowych (przy ul. Słowiańskiej),

budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach (park 750-lecia),

"ciekawa historia współczesnego Gorzowa pokazana za pomocą figurek i aplikacji turystycznej”.

O co chodzi w tym ostatnim pomyśle? W różnych punktach miasta miałoby zostać ustawionych 15 figurek. Miałyby one mieć nie więcej niż 40 cm wysokości i być wykonane z mosiądzu. Co mogłyby przedstawiać? O tym ostatecznie zdecydowaliby mieszkańcy. Pomysłodawca figurek ma już dla nich podpowiedzi. Oto one:

1. Dwóch panów z kasetą STILON – Stary Rynek

2. Pani z naleśnikiem – okolice Baru u Bartosza, ul. Łokietka 35

3. Temat z Ursusem – okolice Nova Park

4. Kobieta z torebką - Danuta Danielsson – okolice ul. Strzeleckiej

5. Pani z bułką z pieczarkami – okolice ul. Sikorskiego

6. Pan sprzątający loda – ul. Chrobrego 30

7. Świnka ze skrzydłami – okolice Askany

8. Tańcząca para – okolice „Letniej”, ul. Chrobrego 2A

9. Saturator – Wełniany Rynek

10. Bimbka – Zawarcie

11. temat – Bar Stop, Al. Konstytucji 3 Maja

12. temat – „Dołek”, willa Jaehnego

13. temat – Centrala Rybna, ul. Strzelecka

14. temat – Fabryka makaronu, ul. Kostrzyńska

15. temat – Powstaniec Wielkopolski, cmentarz ul. Warszawskiej.