Gorzów. To może być niespodzianka archeologiczna! W centrum odkryto cmentarz. Był tu też klasztor?

Kolejne znaleziska w centrum Gorzowa! Co to za budowle?

Wpis z XIV wieku nie był pomyłką? - W pobliżu biegła ulica Mnisza - mówi Błażej Skaziński, kierownik gorzowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. - W dokumencie z 1385 roku o dochodach biskupa kamieńskiego i kapituły kamieńskiej jest mowa o dostarczaniu wina dla biskupa przez gorzowskich augustianów. Badacze twierdzą, że była to pomyłka średniowiecznego skryby i że chodziło raczej o augustianów w Strzelcach. Poza tym na pewnej fotografii w muzeum w Landsbergu widać relikt jakiegoś obiektu sakralnego przy Wełnianym Rynku, czyli niemieckiej WollStrasse. Odkrycie tego cmentarza w kontekście ulicy Mniszej i właśnie Wełnianego Rynku pozwala na nowo sformułować pytanie, czy w Gorzowie był w średniowieczu klasztor - mówi Skaziński. Jego zdaniem, za tą tezą - formułowaną na razie bardzo ostrożnie - ma przemawiać dodatkowo choćby to, że klasztory były m.in. w Myśliborzu, Strzelcach Krajeńskich, Choszcznie, Lipianach. Z jednego do drugiego przeważnie jest dzień drogi pieszo (30-40 km). Klasztor w Gorzowie wpisywałby się więc w to rozłożenie posiadłości zakonników.

Murów wciąż nie widać?

A co z samymi murami miejskimi, a ściślej z ich fundamentami? Jeszcze kilka tygodni temu sądzono, że znajdują się one pod poniemieckim kanałem burzowym i są jeszcze głęboko w ziemi. Dziś istnieje przypuszczenie, że jednak są w innym miejscu. Kilka metrów bliżej w stronę katedry, natrafiono bowiem na warstwę kamieni. Są one jednak ułożone bez zaprawy, ciągną się na odcinku zaledwie kilku metrów, a do tego osadzone są bardzo płytko.

- Głębokość posadowienia murów w Strzelcach też nie jest duża, bo zaledwie na 60 centymetrów - mówi Norbert Burzyński, inspektor ds. dziedzictwa archeologicznego. Na odpowiedź, czy „parę kamieni” to pozostałości murów, czy też są one głębiej w ziemi, trzeba jeszcze poczekać.

Czytaj również:

Archeolodzy odsłonili ślady po stacji paliw