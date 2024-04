Zamiatarki idą w ruch! Rusza wielkie sprzątanie gorzowskich parkingów. Będą utrudnienia!

W mieście trwają wiosenne porządki

Zgniłe liście, papierki i niedopałki. To obraz, który odsłania się, gdy tylko stopnieje śnieg. Dlatego wraz z nadejściem wiosny na gorzowskich ulicach pojawiły sprzątające zamiatarki. Taki ciężki sprzęt nie wszędzie dojedzie, więc do akcji wkroczyły również tak zwane ekipy mobilne. Mają co robić, bo przez ostatnie miesiące na drogach i chodnikach nazbierało nie tylko sporo śmieci. Trzeba je wyczyścić z piasku, soli oraz pozostałości po środkach chemicznych wysypywanych na jezdnie w czasie mrozów i opadów śniegu.