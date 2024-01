Gorzowscy szczypiorniści podejmą jednego z outsiderów. Ale łatwo na pewno nie będzie

- Sosnowiczanie zajmują chyba za niskie miejsce w stosunku do swoich umiejętności - przekonywał podczas czwartkowej (25 stycznia) konferencji prasowej trener gorzowian Oskar Serpina. - To zespół bardzo silny fizycznie, ostro broniący i posiadający mocnego obrotowego z dobrym chwytem piłki. Na pewno będą zdeterminowani, by zdobyć u nas jakieś punkty i rozpocząć ucieczkę ze spadkowej strefy tabeli. To dla nas niebezpieczna sytuacja, ale my też myślimy wyłącznie o wygranej. Nie możemy sobie pozwolić na powiększenie pięciopunktowej straty do Padwy Zamość. Naszym celem wciąż są co najmniej baraże o awans do Orlen Superligi.