Gorzowskie koszykarki wróciły na zwycięską ścieżkę. Dały rady mistrzyniom Polski z Lublina!

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW WLKP. – POLSKI CUKIER AZS UMCS LUBLIN 73:69

Początek dla przyjezdnych

– Rozliczcie mnie na koniec sezonu, nie teraz – mówił przed przyjazdem do Gorzowa trener lublinianek Krzysztof Szewczyk . – Moja drużyna wciąż się zmienia. Już za tydzień spodziewamy się nowych nabytków, dzięki którym będziemy mieli większą rotację w składzie.

Wizyta mistrzyń Polski to w Gorzowie zawsze wielkie wydarzenie. Nawet wtedy, jeśli te mistrzynie wymieniły cały garnitur zagranicznych zawodniczek, w lidze przegrały połowę spotkań, a w Eurolidze triumfowały zaledwie raz.

Gorzowianki znalazły nowe liderki

Gospodynie zaczęły odrabiać straty od drugiej kwarty. Ku zaskoczeniu obserwatorów, nieoczywistymi liderkami gorzowianek okazały się rezerwowa na początku meczu środkowa Stephanie Jones oraz grająca w ramach limitu U-23 Aleksandra Pszczolarska . To głównie dzięki ich akcjom AZS AJP systematycznie zmniejszał dystans do rywalek. W 20 min, tuż przed syreną, kończącą pierwszą część pojedynku, „za trzy” trafiły w odstępie niespełna 30 sekund Nora Wentzel i Tsineke. Gorzowianki objęły prowadzenie 40:37!

Jak się później okazało, nie oddały go już do końca. W trzeciej kwarcie, po trafieniach Pszczolarskiej, Weroniki Telengi i Jones wygrywały różnicą 8 punktów (56:47 w 29 min). A tuż po rozpoczęciu ostatniej części spotkania nawet 9 „oczkami” (62:53 w 33 min)!

Gospodynie wygrały zasłużenie

– Trudno było nam dotrzymać kroku przeciwniczkom, które całkowicie zdominowały obydwie tablice – dowodził po meczu Szewczyk. – Gorzowianki miały aż 17 ofensywnych zbiórek. Jeśli nie trafiały bezpośrednio ze swoich akcji, to potem miały okazję do ich ponawiania. Nie mieliśmy na to antidotum.