Wszyscy lubuscy trzecioligowcy zapunktowali w 27. kolejce sezonu

Derbowy remis Odry i Lechii

Punkt Cariny we Wrocławiu

Już w piątek (26 kwietnia) swój mecz 27. kolejki rozegrała Carina Gubin, która w delegacji zmierzyła się ze Ślęzą Wrocław. Dla żadnej z drużyn nie był to łatwy pojedynek i ostatecznie podzieliły się one punktami. W 66 minucie prowadzenie miejscowym zapewnił Miłosz Kozik, a już chwilę później ze strony ekipy przyjezdnej wyrównał Dominik Więcek. Wrocławianie kończyli ten mecz w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Roberta Pisarczuka w doliczonym czasie gry, lecz nie wpłynęło to na końcowy rezultat.