Gorzowskie koszykarki zaczynają walkę o finał play offów. We wtorek pierwsze starcie z gdyniankami

Ostrożność trenera i kapitan

– Nie sądzę – powiedział podczas poniedziałkowej (4 marca) konferencji prasowej trener gorzowianek Dariusz Maciejewski. – Te trzy spotkania toczyły się na styku, decydowały jedna akcje i jeden rzut w końcówkach. Arka ma najdłuższą ławkę rezerwowych w lidze i najwięcej indywidualności w składzie. Przed ostatnim treningiem nie wiem jeszcze, czy z naszej strony to będzie mecz ataku, czy też obrony. Wygra ten zespół, który lepiej wytrzyma presję, związaną z półfinałem. Mogę obiecać tylko jedno: zrobimy wszystko, by awansować do wielkiego finału.