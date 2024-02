Gorzowskie koszykarki drugi raz pokonały poznanianki. I są już w półfinale! Robert Gorbat

Gorzowianki (w niebieskich strojach) zdecydowanie dominowały w drugim ćwierćfinałowym meczu z poznaniankami i pewnie awansowały do półfinału Orlen Basket Ligi Kobiet. AZS AJP Gorzów Wlkp./Facebook Zobacz galerię (16 zdjęć)

Nie było wątpliwości, komu należy się awans do półfinału Orlen Basket Ligi Kobiet. W czwartkowym (29 lutego) meczu gorzowianki wygrały z Eneą AZS Politechniką w Poznaniu różnicą 26 punktów. A ponieważ w pierwszym spotkaniu w Arenie Gorzów triumfowały 105:78, awansowały do strefy medalowej. O wejście do wielkiego finału powalczą z VBW Arką Gdynia.