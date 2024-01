"Goście" z kosmosu odwiedzili Lubuskie kilka razy. "To był huk, jak wystrzały armat, obiekty tuż obok uderzały z ogromną siłą"

Meteoroid może wypaść ze swojej orbity, np. po zderzeniu z innym obiektem w przestrzeni kosmicznej, a następnie wpada w atmosferę ziemską z prędkością bliżoną nawet do 20 km/s. Następnie opór spowodowany powietrzem wyhamowuje go, ale jego ogromna prędkość powodouje, że ulega spaleniu. Postrzegamy to jako [cyt]. Zdecydowana większość tego typu ciał spala się w naszej atmosferze. Są jednak pewne wyjątki. Otóż duże fragmenty skalne mogą w jakiejś części przetrwać przelot przez atmosferę ziemską i wtedy skałę uderzoną w naszą planetę nazywamy meteorytem . Meteoryty zatem to skalne okruchy materii międzyplanetarnej, którym udało się przedrzeć przez gęste warstwy atmosfery Ziemi i dotrzeć do jej powierzchni.

Kosmiczni goście w Lubuskiem - to fakt!

Meteoryt spadł w gminie Przewóz

Wszystkie relacje pochodzą z drugiej ręki, ale pomimo niejednoznaczności w nazewnictwie i trudności w interpretacji źródłowych zapisów, dociekliwy Jerzy Pokrzywnicki po żmudnym śledztwie doszedł do wniosku, że wymieniona wieś Dubrow to prawdopodobnie dzisiejsza Dąbrowa Łużycka w gminie Przewóz.

Mógł ważyć ponad 120 kg!

Odłamki spadły z wielkim hukiem. Meteoryt miał oryginalny kształt czary lub misy, opaloną powłokę, był kruchy, z licznymi gruzełkami czy też wrostkami metalu. Ważył wg zapisów dwa talenty. Jeśli były to talenty duże, to było to ponad 120 kg, jeśli małe – tylko 52 kg. Prawdopodobnie był to meteoryt kamienny, chondryt. Los kamienia nie jest znany, ale wiadome jest, że tak duże okazy meteorytów nie spadają pojedynczo. Co więcej, meteoryt Dubrow w zbiorach i katalogach meteorytów nie figurował. Nie został on opisany również w nowszej literaturze. Co zatem wydarzyło się po jego spadku? Być może, podobnie jak szereg innych zaginionych okazów, został on rozbity i rozebrany przez miejscową ludność w charakterze przynoszących szczęście talizmanów? To możliwe. I świadczą o tym zaciekłe choć bezskutecznego poszukiwania tego konkretnego "modelu".