Hulaj dusza na hulajnodze? Strażnicy miejscy przypominają o zasadach. Za to grozi mandat!

Po zimie hulajnogi wracają na drogi

W Gorzowie pierwsze komercyjne hulajnogi pojawiły się kilka lat temu. Do tej pory oferuje je w mieście trzech operatorów, ale coraz więcej osób kupuje własne urządzenia i korzysta z nich na co dzień. Hulajnogi nie sprawdzają się zbyt dobrze w trudniejszych warunkach atmosferycznych, dlatego zimę musiały spędzić nieużywane. Przyszła jednak wiosna, więc znów można korzystać z tego wygodnego środka transportu.

Gorzów będzie miał więcej hulajnóg. Do miasta wkracza trzeci operator

Na hulajnodze jeździć każdy może?

Aby korzystać z hulajnogi nie potrzeba specjalnych uprawnień czy certyfikatów. Żeby móc jeździć pewnie i bezpiecznie trzeba to robić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady są proste, ale nie wszyscy użytkownicy tego typu urządzeń pamiętają, by korzystać z nich w sposób odpowiedzialny. Rażącym lekceważeniem zasad ruchu drogowego wykazały się dwie młode gorzowianki, które w miniony wtorek jechały na hulajnogach elektrycznych pod prąd w środku nocy. Zostały zatrzymane do kontroli przez policjantów w centrum miasta. Okazało się, że obie były nietrzeźwe.