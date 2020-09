Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2020 w Sulechowie. Tak wyglądały zawody!

Trasa na dystansie Mini przygotowana przez sulechowskich entuzjastów MTB przypadła do gustu startującym. – Było ciut łatwiej niż w trzeba - słyszało się od niejednego zawodnika czy zawodniczki. Bohaterem imprezy był Bartosz Bejm z Koła . Zwycięzca wielu maratonów w kraju od pierwszych metrów narzucił mocne tempo. Na czwartym kilometrze dojechał do niego Łukasz Dąbrowski ze Szczecina i trochę później Bartłomiej Koleśnik z Sulechowa. Na przedostatnim zakręcie prowadził Bartosz Bejm, na ostatnim przed metą na prowadzenie wyszedł i wygrał szczecinianin. Trzeci był amator z Sulechowa.

Było sporo debiutantów oraz doświadczonych cyklistów. Niektórzy z nich, jak Andrzej Jaroszonek z Bytowa, czy też Bogdan Hałucha ze Strzelec Krajeńskich, w młodości trenowali kolarstwo z Czesławem Langiem - czy to w Baszcie Bytów, czy też w Legii Warszawa. Było również bezpiecznie, nad całością czuwała Joanna Balawajder (Kaczmarek Electric) oraz Łukasz Duch (dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie). Zmagania kolarzy amatorów od początku do końca sobotniego dnia obserwował burmistrz Wojciech Sołtys.

– W przeszłości wiele razy startowałem w sulechowskim maratonie MTB - mówił po zakończeniu wyścigu Mariusz Gil, były reprezentant Polski w kolarstwie przełajowym. – I wiele razy dopadał mnie tutaj pech. Trzy lata temu prowadziłem solo, miałem pewną wygraną... I gdzieś około trzech kilometrów przed metą na coś najechałem i w tylnej oponie zeszło powietrze. Pozostał tylko marszobieg i żal, że nie wygrałem.

– Gdzieś w okolicy 6-7 kilometra odjechaliśmy reszcie zawodników - relacjonował przebieg zmagań Marek Konwa, dla którego był to pierwszy start w wyścigu od połowy marca, gdy wybuchła epidemia koronawirusa. – Kacper Fiszer i Marek Konwa jechali niezwykle dynamicznie, jakby płynęli po nierównościach - to słowa Mariusza Gila. I dodaje: – Ja ze swej strony też przykładałem się do tego, by z kilometra na kilometr rosła przewagą nad resztą. Zyskiwaliśmy nad innymi nie na podjazdach, a technicznych singlach. W końcówce zachowałem zimną krew i z przedostatniego zakrętu wyszedłem jako pierwszy, na następnym poprawiłem i wygrałem, z czego się bardzo cieszę - podkreślał zwycięzca, wicemistrz świata młodzieżowców w kolarstwie przełajowym z roku 2004.