Groźny wypadek Patryka Dudka, żużlowca Falubazu Zielona Góra. „Boli i to bardzo”

Do parku maszyn zielonogórzanin wrócił w karetce. Patryk Dudek o swoim wypadku poinformował na Facebooku, publikując też film z groźnego zdarzenia:

„Co tu napisać. Film najlepiej zobrazuje mój „występ" w Szwecji. Łańcuszek sprzęgłowy zerwał się w najmniej odpowiednim momencie. Jadący za mną Timo Lahti nie miał żadnych szans, żeby mnie ominąć no i stało się. Jak się aktualnie czuję? Boli i to bardzo. Na szczęście chyba obędzie się tylko na bolesnych potłuczeniach. Wracamy do Polski z nadzieją, że jutro będzie lepiej. Trzymajcie kciuki. Dziękuję za wszystkie słowa otuchy. Jeśli wszystkie życzenia zdrowia się sprawdzą, to jutro będę jak nowonarodzony”.