Harcerze na obozach. Zobacz, jak sobie radzą i czy czują się w lesie bezpiecznie?

- Harcerska Akcja Letnia to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu harcerek i harcerzy. To w końcu czas, do którego szykujemy się od miesięcy, którego wyczekujemy już, co najmniej od zimy. To też czas, kiedy Zielona Góra i inne miejscowości, w których jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, pustoszeją, jeśli chodzi o harcerskich mieszkańców - mówi Leszek Masklak z ZHR Zielona Góra.