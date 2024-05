Hermaszewski pierwszy pogratulował Uznańskiemu, że teraz on poleci w kosmos! Astronauta w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze

Dr Uznański: - Nie mogę się już doczekać kolejnych elementów szkolenia

Polecą do pracy w kosmosie

Jest bardzo zadowolony, że w wyniku selekcji - a zgłosiło się ponad 22 tys. kandydatów do lotu w kosmos - znalazł się wśród 17 szczęśliwców wybranych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Wszystko już zaplanowano, bo przecież to nie lot na wakacje, ale do pracy.

- Każda minuta na orbicie jest niezwykle cenna. Czas jest zaplanowany do każdych pięciu minut – wyjaśnił Uznański.-

Mielibyśmy dużo eksperymentów z takiej strony inżyniersko-technologicznej. Ale niezależnie od tego, jaki to będzie eksperyment, astronauci są przygotowani do wykonania każdego z nich czy to będzie eksperyment biologiczny, medyczny czy inny.

Na polską misję kosmiczną było wyselekcjonowanych 66 propozycji, zostało wybranych 18 eksperymentów. Pomagam w procesie budowania tych eksperymentów... A to m.in. badania fal mózgowych, badania próbek krwi pod względem genetycznym czy też badania szumu środowiskowego na stacji i wpływu na organizm ludzki, monitorowanie promieniowania kosmicznego.